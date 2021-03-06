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    Квартальнов: «Торпедо» — хорошая кусачая команда

    Хоккей Ак Барс Торпедо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями после победы над «Торпедо» (4:1) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Мы хорошо начали матч. Забили три гола в первом периоде, и это во многом предопределило ход игры.

    Замена Рейдеборна была вынужденной. Он должен был играть, но так сложились обстоятельства.

    Добавлю, что мы дали отдохнуть защитнику Кристиану Хенкелю, а в линии атаки не планировали никаких изменений по сравнению с первым матчем.

    В КХЛ вообще нет проходных команд, а в плей-офф попадают сильнейшие. Мы хорошо знаем, что "Торпедо" возвращалось в игру и побеждало, даже уступая в счете в три или четыре шайбы по ходу матчей. У нас очень серьезный соперник.

    Мы готовы к любому развитию событий. Тем более, что со следующего матча "Торпедо" ожидает хорошая поддержка — зрителей будет уже 70 процентов от вместимости нижегородского дворца спорта.

    Болельщики, конечно, погонят свою команду вперед, и нам будет непросто. "Торпедо", повторюсь, хорошая кусачая команда», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

    Эта победа позволила «Ак Барсу» увеличить преимущество в серии с «Торпедо». Следующий матч команды проведут 7 марта в Нижнем Новгороде

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