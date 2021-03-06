Квартальнов: «Торпедо» — хорошая кусачая команда

Главный тренер «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы над(4:1) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

«Мы хорошо начали матч. Забили три гола в первом периоде, и это во многом предопределило ход игры.

Замена Рейдеборна была вынужденной. Он должен был играть, но так сложились обстоятельства.

Добавлю, что мы дали отдохнуть защитнику Кристиану Хенкелю, а в линии атаки не планировали никаких изменений по сравнению с первым матчем.

В КХЛ вообще нет проходных команд, а в плей-офф попадают сильнейшие. Мы хорошо знаем, что "Торпедо" возвращалось в игру и побеждало, даже уступая в счете в три или четыре шайбы по ходу матчей. У нас очень серьезный соперник.

Мы готовы к любому развитию событий. Тем более, что со следующего матча "Торпедо" ожидает хорошая поддержка — зрителей будет уже 70 процентов от вместимости нижегородского дворца спорта.

Болельщики, конечно, погонят свою команду вперед, и нам будет непросто. "Торпедо", повторюсь, хорошая кусачая команда», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Эта победа позволила «Ак Барсу» увеличить преимущество в серии с «Торпедо». Следующий матч команды проведут 7 марта в Нижнем Новгороде