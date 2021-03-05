Никитин: Гол в наши ворота немного разбудил самолюбие парней

«Бывает, играют здорово, а исполнить не могут. А бывает, играют не так хорошо, но забивают.
В хоккее такие качели бывают. Плюс рваный ритм, то меньшинство, то большинство — кто-то сидит, кто-то играет.
Сегодня вовремя забили. Гол в наши ворота немного разбудил самолюбие парней.
Конечно, всегда доволен не будешь. Но характером ребят я доволен. Тяжелая игра. Парни молодчики. Готовимся дальше.
Почему во втором периоде позволили "Спартаку" завладеть инициативой? Мы были в меньшинстве. Там было два удаления, поэтому ритм рвался.
Плюс мы боролись против организованной команды, которая тоже умеет играть во втором периоде», — цитирует Никитина официальный сайт клуба.
Московские армейцы ведут в серии со счетом 2-0. Третья игра состоится 7 марта.