Никитин: Гол в наши ворота немного разбудил самолюбие парней

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал игру своей команды в матче первого раунда плей-офф КХЛ против(5:1).

«Бывает, играют здорово, а исполнить не могут. А бывает, играют не так хорошо, но забивают.

В хоккее такие качели бывают. Плюс рваный ритм, то меньшинство, то большинство — кто-то сидит, кто-то играет.

Сегодня вовремя забили. Гол в наши ворота немного разбудил самолюбие парней.

Конечно, всегда доволен не будешь. Но характером ребят я доволен. Тяжелая игра. Парни молодчики. Готовимся дальше.

Почему во втором периоде позволили "Спартаку" завладеть инициативой? Мы были в меньшинстве. Там было два удаления, поэтому ритм рвался.

Плюс мы боролись против организованной команды, которая тоже умеет играть во втором периоде», — цитирует Никитина официальный сайт клуба.

Московские армейцы ведут в серии со счетом 2-0. Третья игра состоится 7 марта.