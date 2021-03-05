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    Никитин: Гол в наши ворота немного разбудил самолюбие парней

    Хоккей ЦСКА Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал игру своей команды в матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (5:1).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Бывает, играют здорово, а исполнить не могут. А бывает, играют не так хорошо, но забивают.

    В хоккее такие качели бывают. Плюс рваный ритм, то меньшинство, то большинство — кто-то сидит, кто-то играет.

    Сегодня вовремя забили. Гол в наши ворота немного разбудил самолюбие парней.

    Конечно, всегда доволен не будешь. Но характером ребят я доволен. Тяжелая игра. Парни молодчики. Готовимся дальше.

    Почему во втором периоде позволили "Спартаку" завладеть инициативой? Мы были в меньшинстве. Там было два удаления, поэтому ритм рвался.

    Плюс мы боролись против организованной команды, которая тоже умеет играть во втором периоде», — цитирует Никитина официальный сайт клуба.

    Московские армейцы ведут в серии со счетом 2-0. Третья игра состоится 7 марта.

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