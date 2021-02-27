ЦСКА победил «Ак Барс» в Казани и взял Кубок Континента

Казанскийпотерпел домашнее поражение от московского(0:1) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21.

Единственную шайбу армейцев в середине второго периода забросил Артём Сергеев, котормоу ассистировал Антон Слепышев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Сергеев — 3 (Слепышев), 30:49 — 0:1Вратари: Рейдеборн (58:42) — ЮханссонБроски: 29 (9+11+9) — 14 (2+4+8)Штраф: 8 — 12

«Ак Барс» и ЦСКА закончили регулярный чемпионат КХЛ лидерами своих конференций, набрав 90 и 92 очка соответственно.

В плей-офф Кубка Гагарина казанский клуб сыграет с «Торпедо» (Нижний Новгород), московскую команду ждет дерби со «Спартаком».

Розыгрыш плей-офф стартует 2 марта.