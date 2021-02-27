ЦСКА победил «Ак Барс» в Казани и взял Кубок Континента

«Ак Барс» — ЦСКА Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу армейцев в середине второго периода забросил Артём Сергеев, котормоу ассистировал Антон Слепышев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Сергеев — 3 (Слепышев), 30:49 — 0:1Вратари: Рейдеборн (58:42) — ЮханссонБроски: 29 (9+11+9) — 14 (2+4+8)Штраф: 8 — 12
«Ак Барс» и ЦСКА закончили регулярный чемпионат КХЛ лидерами своих конференций, набрав 90 и 92 очка соответственно.
В плей-офф Кубка Гагарина казанский клуб сыграет с «Торпедо» (Нижний Новгород), московскую команду ждет дерби со «Спартаком».
Розыгрыш плей-офф стартует 2 марта.