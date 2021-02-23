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    «Витязь» проиграл «Йокериту», «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ

    Хоккей КХЛ Витязь Йокерит Спартак Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

    «Витязь» — «Йокерит»
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    «Витязь» — «Йокерит»

    В составе победителей шайбы забросили Джордан Шредер, Юлиус Юнттила и Никлас Йенсен.

    В составе «Витязя» отличились Данила Мосеев и Маттиас Теденбю.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Шредер — 16 (О`Нилл, Йоэнсуу), 15:07 — 1:0. Моисеев — 8 (бол., Пыленков, Ержабек), 25:57 — 1:1. Теденбю — 17 (бол., Даугавиньш, Дергачев), 27:02 — 1:2. Юнттила — 3 (мен., О`Нилл), 39:52 — 2:2. Йенсен — 17 (бол., Савинайнен), 48:19 — 3:2Вратари: Калниньш — Тодыков (58:27)Броски: 26 (9+11+6) — 35 (11+14+10)Штраф: 10 — 10

    Финский клуб занимает пятое место в Западной конференции, набрав 71 очков в 59 встречах. «Витязь» остается на девятой строчке таблицы, имея 57 очков после 58 игр.

    При равном количестве матчей подмосковная команда на пять очков отстает от «Спартака» и теперь у нее нет даже теоретических шансов на попадание в плей-офф. Красно-белым гарантировано выступление в Кубке Гагарина.

    25 февраля состоятся матчи «Йокерит» — «Амур» и СКА — «Витязь».

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