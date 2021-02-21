«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Сочи»

Сергей Зборовский Фото: ihcavtomobilist
Дубль в составе хозяев оформил Алексей Макеев. До конца основного времени счет сравнял Иван Мищенко.
В серии буллитов точнее всех оказался нападающий «Автомобилиста» Станислав Бочаров.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0)
Голы: Макеев — 23 (Жукенов), 13:05 — 1:0. Дацюк — 12 (бол., Мэйсек, Геноуэй), 17:25 — 2:0. Шмелев — 21 (мен.), 44:43 — 2:1. Руденков — 14 (Точицкий), 59:17 — 2:2. Макеев — 24 (Зборовский, Геноуэй), 59:37 — 3:2. Мищенко — 2 (Точицкий), 59:59 — 3:3Победный буллит: БочаровВратари: Коварж — Третьяк (58:40 — 59:17, 59:57 — 59:59)Штраф: 8 — 8Броски: 31 (15+7+9+0) — 29 (9+6+12+2)
«Автомобилист» набрал 66 очков (6 место на «Востоке»). «Сочи» имеет 37 очков (10 место на «Западе»).