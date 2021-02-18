ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аслан КарацевAustralian Open. Осака и Брэди вышли в финал, Карацев уступил Джоковичу
  • 13:46
    • Джокович обыграл Карацева и прошел в финал Australian Open
  • 18:04
    • Франция выиграла синглмикст на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я
  • 13:15
    • Россия заняла 39 место в обновленном рейтинге ФИФА
  • 11:55
    • ЦСКА объявил о продлении контракта с Марио Фернандесом
  • 09:54
    • Брэди вышла в финал Australian Open
    Все новости спорта

    «Сибирь» дома уступила «Авангарду»

    Хоккей КХЛ Авангард Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сибирь»

    В составе победителей отличились Рид Буше (4-я минута), Кирилл Семенов (56) и Егор Чинахов (57, бол).

    Голкипер гостей Шимон Грубец отразил 15 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Буше — 24 (Емелин, Каски), 3:15 — 0:1. Семенов — 10 (Хохлачев, Грицюк), 55:33 — 0:2. Чинахов — 9 (бол., Каски, Найт), 56:54 — 0:3Вратари: Сятери — ГрубецБроски: 14 (5+3+6) — 31 (12+6+13)Штраф: 6 — 8

    «Авангард» набрал 80 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Сибирь, имея в активе 50 очков, занимает на "Востоке" девятое место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Краснодар» против гостей из Загреба?
  • «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сумеет ли «Милан» выиграть в Белграде?
  • «Црвена Звезда» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «МЮ» обыграет «Реал Сосьедад» на поле «Ювентуса»?
  • «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.68
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 20:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие