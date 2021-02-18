«Сибирь» дома уступила «Авангарду»

Новосибирскаяпроиграла омскому(0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Рид Буше (4-я минута), Кирилл Семенов (56) и Егор Чинахов (57, бол).

Голкипер гостей Шимон Грубец отразил 15 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Буше — 24 (Емелин, Каски), 3:15 — 0:1. Семенов — 10 (Хохлачев, Грицюк), 55:33 — 0:2. Чинахов — 9 (бол., Каски, Найт), 56:54 — 0:3Вратари: Сятери — ГрубецБроски: 14 (5+3+6) — 31 (12+6+13)Штраф: 6 — 8

«Авангард» набрал 80 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сибирь, имея в активе 50 очков, занимает на "Востоке" девятое место.