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    «Сочи» на выезде проиграл «Куньлуню»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Сочи Прогнозы на КХЛ
    Пекинский «Куньлунь» одержал домашнюю победу над «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    Дубль в составе победителей сделал Войтех Мозик, еще по шайбе забросили Итан Верек и Райан Спроул.

    За «Сочи» отличились Даниил Мироманов и Василий Глотов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Мироманов — 10 (Точицкий, Шмелев), 6:14 — 0:1. Мозик — 3 (С. Фу), 19:41 — 1:1. Мозик — 4 (Уэрек, Лазарев), 34:09 — 2:1. Глотов — 4 (бол., Мищенко, Руденков), 37:41 — 2:2. Уэрек — 15 (бол., Николишин, Мозик), 39:17 — 3:2. Спроул — 9 (п.в., Николишин), 59:20 — 4:2Вратари: Смит — Кульбаков (59:11 — 59:20)Броски: 44 (10+18+16) — 25 (8+8+9)Штраф: 10 — 10

    «Сочи» занимает 10-ю строчку на Западе, «Куньлунь» идет 11-м в Восточной конференции.

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