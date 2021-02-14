«Металлург» — «Йокерит»: счет матча 2:5, обзор голов

В рамках регулярного чемпионата КХЛна выезде обыграл магнитогорский— 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Хоккеисты «Йокерита» Фото: jokerit.com

По три очка в составе победителей набрали Саку Мяэналанен (2+1) и Маркус Хянникяйнен (1+2), два балла — у Вели-Матти Савинайнена (1+1).

Дубль у «Магнитки» оформил Деннис Расмуссен.

Для магнитогорской команды это поражение стало первым после десяти побед подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) Голы: Хянникяйнен — 5 (Мяеналанен), 7:52 — 0:1. Мяеналанен — 3 (Хянникяйнен), 36:22 — 0:2. Мяеналанен — 4 (бол., Хянникяйнен, Грант), 38:04 — 0:3. Расмуссен — 9 (Бек, Яковлев), 47:13 — 1:3. Расмуссен — 10 (Бек, Хлыстов), 49:43 — 2:3. Савинайнен — 14 (Йенсен), 55:06 — 2:4. Пакаринен — 8 (п.в., Савинайнен), 57:57 — 2:5Вратари: Олкинуора (57:50 — 57:57) — ЛиндбекШтраф: 10 — 12Броски: 33 (6+13+14) — 31 (12+9+10)

«Металлург» занимает третье место в Восточной конференции (75 очков), «Йокерит» — пятый на Западе (65 очков).