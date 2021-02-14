ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Голдоган продолжает забивать. «Манчестер Сити» выглядит неудержимым
  • 17:17
    • Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Евротур
  • 17:09
    • «Монако» без Головина сыграл вничью с «Лорьяном»
  • 16:34
    • Джокович расправился с Раоничем на Australian Open
  • 16:16
    • «Бавария» объявила о подписании контракта с защитником «РБ Лейпциг»
  • 16:02
    • Жаклен защитил титул чемпиона мира в гонке преследования
    Все новости спорта

    «Йокерит» прервал победную серию «Металлурга»

    «Металлург» — «Йокерит»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Йокерит Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).

    Хоккеисты «Йокерита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоккеисты «Йокерита»

    По три очка в составе победителей набрали Саку Мяэналанен (2+1) и Маркус Хянникяйнен (1+2), два балла — у Вели-Матти Савинайнена (1+1).

    Дубль у «Магнитки» оформил Деннис Расмуссен.

    Для магнитогорской команды это поражение стало первым после десяти побед подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
    Голы: Хянникяйнен — 5 (Мяеналанен), 7:52 — 0:1. Мяеналанен — 3 (Хянникяйнен), 36:22 — 0:2. Мяеналанен — 4 (бол., Хянникяйнен, Грант), 38:04 — 0:3. Расмуссен — 9 (Бек, Яковлев), 47:13 — 1:3. Расмуссен — 10 (Бек, Хлыстов), 49:43 — 2:3. Савинайнен — 14 (Йенсен), 55:06 — 2:4. Пакаринен — 8 (п.в., Савинайнен), 57:57 — 2:5Вратари: Олкинуора (57:50 — 57:57) — ЛиндбекШтраф: 10 — 12Броски: 33 (6+13+14) — 31 (12+9+10)

    «Металлург» занимает третье место в Восточной конференции (75 очков), «Йокерит» — пятый на Западе (65 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Реал» погоню за «Атлетико»?
  • «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Оступится ли «Интер» на «Лацио»?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Упадет ли «Фиорентина» ближе к зоне вылета?
  • «Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    13.77
  • Суперэкспресс на 13-14 февраля
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Морейренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие