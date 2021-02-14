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    Брагин: Ларионову не подсказывал, но беседовали. Решения принимались там

    Хоккей Сборная России Шведские хоккейные игры Евротур
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал выступление команды на шведском этапе Евротура.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    Обязанности главного тренера команды на 3-м этапе турнира исполнял Игорь Ларионов, возглавляющий молодежную сборную России.

    Под его руководством главная команда обыграла Финляндию (3:2), Швецию (2:1 Б) и Чехию (7:4), одержав 9 побед подряд на Евротуре и обновив собственный рекорд.

    «Прекрасное выступление, молодые ребята проявили себя. Довольны результатом.

    Есть ли на примете игроки, которые могли бы выступить на следующем этапе Евротура и, возможно, на чемпионате мира? Сейчас сложно и рано говорить об этом — надо всё проанализировать, а потом принимать решение.

    Главный итог этого этапа Евротура? Я всегда говорил, и еще когда работал в молодежной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их.

    Не подсказывал Ларионову, но беседовали. Для того чтобы принимать решения, нужно находиться внутри и знать состояние каждого игрока. Обсуждения были, но решения принимались там», — сказал Брагин «Матч ТВ».

    Напомним, что россияне выиграли шведский этап Евротура, а также досрочно стали лучшими в общем зачете. Они набрали 24 очка в 9 матчах, этот результат является недосягаемым для соперников.

    Последний этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.

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