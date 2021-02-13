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    Сборная Финляндии по буллитам одолела Чехию

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    Сборная Финляндии по буллитам обыграла команду Чехии в матче Шведских хоккейных игр.

    Хоккеисты сборной Финляндии
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    Хоккеисты сборной Финляндии

    Встреча, которая прошла в Мальме, завершилась со счетом 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0).

    Победный буллит реализовал Вили Саариярви, он же сравнял счет в основное время матча, отличившись на 52-й минуте. Также у победителей шайбу забросил Теему Турунен (47).

    В составе чешской команды отличились Матей Блюмель (2) и Радан Ленц (44).

    Шведские игры
    Финляндия — Чехия — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Блумел — 2 (Кодытек), 1:21 — 0:1. Ленц — 3 (бол., Странски, Шпачек), 43:43 — 0:2. Турунен — 2 (Тивола, Койвисто), 46:21 — 1:2. Саариярви — 2 (бол., Иннала, Лунделл), 51:24 — 2:2Победный буллит: СаариярвиВратари: Ювонен — БартошакШтраф: 8 — 12Броски: 22 (4+7+8+3) — 32 (20+5+6+1)

    В третьем туре шведского этапа сборная Чехии сыграет с командой России, а сборная Финляндии — с командой Швеции.

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