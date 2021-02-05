«Барыс» победил «Сибирь»

Игроки «Барыса»
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Победную шайбу в составе победителей забросил защитник Джесси Блэйкер.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Йокипакка — 4 (Сетдиков), 14:40 — 1:0. Комаров — 10 (Ли, Сетдиков), 23:01 — 2:0. Мусоров — 2 (Гурков, Блэкер), 24:26 — 2:1. Панюков — 7 (Виделль, Вароун), 46:08 — 2:2. Блэкер — 3 (Орехов, Виделль), 48:07 — 2:3Вратари: Сятери (58:17) — КарлссонШтраф: 13 — 9Броски: 18 (7+8+3) — 19 (4+5+10)
Это третье поражение подряд для «Сибири». У нее 48 очков и 9 позиция в Восточной конференции. «Барыс» имеет 62 очка и занимает 8 место.