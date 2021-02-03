Матчи ЧМ-2021 по хоккею пройдут без зрителей

Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей и будет эпидемиологически безопасным.

Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в "пузыре", в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества», — цитирует Кариньша ТАСС.

Ранее стало известно, что чемпионат мира 2021 года, который изначально должен был пройти в Минске и Риге, примет только столица Латвии. Турнир состоится с 21 мая по 6 июня.