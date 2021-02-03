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    Матчи ЧМ-2021 по хоккею пройдут без зрителей

    Хоккей Чемпионат мира по хоккеюКоронавирус в спорте
    Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей и будет эпидемиологически безопасным.

    Матчи ЧМ-2021 по хоккею пройдут без зрителей
    Матчи ЧМ-2021 по хоккею пройдут без зрителей

    Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

    «Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в "пузыре", в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества», — цитирует Кариньша ТАСС.

  • ЧМ-2021 по хоккею примет только Латвия
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    • Ранее стало известно, что чемпионат мира 2021 года, который изначально должен был пройти в Минске и Риге, примет только столица Латвии. Турнир состоится с 21 мая по 6 июня.

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