Латвия примет хоккейный ЧМ-2021

года пройдет в Риге, сообщает пресс-служба(ИИХФ).

Совет ИИХФ проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки турнира в связи с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями и по техническим причинам.

Все 16 команд будут размещены в одной гостинице, а основным стадионом турнира станет «Арена Рига». Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.

Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимость до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинала.

С учетом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, ИИХФ при необходимости сможет реализовать концепцию «пузыря».

Если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится и болельщикам будет разрешено вернуться на трибуны, ИИХФ вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трех дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Расписание матчей будет опубликовано позднее.

Напомним, что изначально турнир должен был также пройти в Белоруссии, но ИИХФ лишила Минск права принять эти соревнования.

BREAKING: The @2021IIHFWorlds will be in Riga and... Riga! Here's your update: https://t.co/EIIrby3eFm

🇱🇻 PČ būs Rīgā! https://t.co/azZoRCE4YU

🇷🇺 ЧМ-2021 года примут Рига и... Рига! https://t.co/VQ6aZmKHBU#IIHFWorlds #hockey #icehockey #hokejs #хоккей pic.twitter.com/ZD0eeRxGR7