ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
  • 18:28
    • Латвия примет хоккейный ЧМ-2021
  • 19:00
    • Манчини покинет сборную Италии после ЧМ-2022
  • 16:33
    • Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя»
  • 16:03
    • Президент «Реала» заразился коронавирусом
  • 15:51
    • Паскуале, Хольм и Принс — лучшие игроки января в КХЛ
    Все новости спорта

    Латвия примет хоккейный ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Риге, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

    Олимпийский спортивный центр (слева) и «Арена Рига» (справа)
    Олимпийский спортивный центр (слева) и «Арена Рига» (справа)

    Совет ИИХФ проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки турнира в связи с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями и по техническим причинам.

    Все 16 команд будут размещены в одной гостинице, а основным стадионом турнира станет «Арена Рига». Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.

    Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимость до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинала.

    С учетом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, ИИХФ при необходимости сможет реализовать концепцию «пузыря».

    Если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится и болельщикам будет разрешено вернуться на трибуны, ИИХФ вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трех дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны.

    Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Расписание матчей будет опубликовано позднее.

    Напомним, что изначально турнир должен был также пройти в Белоруссии, но ИИХФ лишила Минск права принять эти соревнования.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Интер» с «Ювентусом» без Лукаку?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Выиграет ли «Манчестер Юнайтед» у «Саутгемптона»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Дортмундцы забегают после перерыва
  • «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.59
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Медведев — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Гояс — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие