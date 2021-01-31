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    Минское «Динамо» и «Витязь» забросили девять шайб на двоих

    «Динамо» Минск — «Витязь»: счет матча 5:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Витязь Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолело «Витязю» — 5:4 (2:1, 1:2, 2:1).

    Хоккеисты минского «Динамо»
    Хоккеисты минского «Динамо»

    В составе «зубров» шайбы забросили Роб Клинкхаммер (15 минута), Франсис Паре (20), Илья Усов (24), Роман Горбунов (46) и Шейн Принс (59).

    Гости ответили голами Александра Дергачева (19), Даниила Пыленкова (22), Данилы Моисеева (25) и Линуса Хультстрема (60).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)
    Голы: Клинкхаммер — 11 (Митчелл, Принс), 14:32 — 1:0. Дергачев — 10 (мен.), 18:28 — 1:1. Паре — 1 (бол., Митчелл, Горбунов), 19:26 — 2:1. Пыленков — 4 (бол., Ержабек, Моисеев), 21:21 — 2:2. Усов — 3 (Демков, Колячонок), 23:36 — 3:2. Моисеев — 7 (Гребенщиков), 24:44 — 3:3. Горбунов — 6 (Паре, Мосалев), 45:08 — 4:3. Принс — 21 (бол., Клинкхаммер, Демков), 58:50 — 5:3. Хультстрем — 7 (бол., Дэнфорт, Моисеев), 59:22 — 5:4Вратари: Фурх — Ежов (59:09 — 59:22, 59:35)Штраф: 18 — 20Броски: 31 (8+15+8) — 22 (5+8+9)

    В турнирной таблице Западной конференции минское «Динамо» занимает шестое место (59 очков), а «Витязь» — восьмое (52 очка).

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