Известен состав сборной России на третий раунд Евротура

Стал известен составна третий раунд Евротура, в рамках которого россияне сыграют три поединка.

Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба — СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).

Защитники: Шакир Мухумадуллин, Александр Алексеев (оба — «Салават Юлаев»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артем Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семен Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).

Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все — «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артем Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелев («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).

Штаб сборной:

Глава штаба — Роман Ротенберг, и.о. главного тренера — Игорь Ларионов, тренеры — Альберт Лещев, Владимир Филатов, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке — Кевин Чапман.

Россия сыграет с Финляндией 11 февраля, Швецией 13 февраля и Чехией 14 февраля.