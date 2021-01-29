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    Известен состав сборной России на третий раунд Евротура

    Хоккей Евротур Шведские хоккейные игры Сборная России
    Стал известен состав сборной России на третий раунд Евротура, в рамках которого россияне сыграют три поединка.

    Василий Подколзин
    Василий Подколзин

    Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба — СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).

    Защитники: Шакир Мухумадуллин, Александр Алексеев (оба — «Салават Юлаев»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артем Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семен Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).

    Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все — «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артем Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелев («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).

    Штаб сборной:

    Глава штаба — Роман Ротенберг, и.о. главного тренера — Игорь Ларионов, тренеры — Альберт Лещев, Владимир Филатов, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке — Кевин Чапман.

    Россия сыграет с Финляндией 11 февраля, Швецией 13 февраля и Чехией 14 февраля.

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