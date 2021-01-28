«Амур» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3, обзор голов

Хоккеисты «Салавата Юлаева»
КХЛ
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей.
Шайбы в составе «Салавата» забросили Родион Амиров (5 минута), Михаил Науменков (26) и Сакари Маннинен (47).
У «Амура» отличились Гинек Зогорна (21) и Павел Турбин (38).
Благодаря этой победе уфимцы оформили выход в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Амиров — 6 (Пименов), 4:13 — 0:1. Г. Зогорна — 9 (Т. Зогорна), 20:06 — 1:1. Науменков — 7 (Жарков, Кадейкин), 25:48 — 1:2. Турбин — 2 (бол., Горшков), 37:57 — 2:2. Маннинен — 16 (Гранлунд, Хартикайнен), 46:11 — 2:3Вратари: Аликин, 59:24) — ТарасовШтраф: 6 — 10Броски: 33 (12+11+10) — 27 (8+13+6)
В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (67 очков), а «Амур» — девятое (40 очков).