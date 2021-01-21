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    «Трактор» в овертайме одолел «Салават Юлаев»

    «Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Трактор Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» в овертайме нанес поражение «Салавату Юлаеву» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    В основное время на гол Сакари Маннинена хозяева ответили точным броском Томаша Гика.

    Победный бросок в овертайме нанес Понтус Оберг.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Гика — 11 (Бэйлен, Телегин), 0:52 — 1:0. Маннинен — 15 (Гранлунд), 36:26 — 1:1. Оберг — 10 (бол., Гика, Бэйлен), 64:29 — 2:1Вратари: Федотов (64:29) — Метсола (64:29)Штраф: 10 — 12Броски: 24 (7+5+7+5) — 34 (10+15+9+0)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает шестое место (57 очков), а «Салават» — четвертое (63 очка).

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