«Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
КХЛ
Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
В основное время на гол Сакари Маннинена хозяева ответили точным броском Томаша Гика.
Победный бросок в овертайме нанес Понтус Оберг.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Гика — 11 (Бэйлен, Телегин), 0:52 — 1:0. Маннинен — 15 (Гранлунд), 36:26 — 1:1. Оберг — 10 (бол., Гика, Бэйлен), 64:29 — 2:1Вратари: Федотов (64:29) — Метсола (64:29)Штраф: 10 — 12Броски: 24 (7+5+7+5) — 34 (10+15+9+0)
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает шестое место (57 очков), а «Салават» — четвертое (63 очка).