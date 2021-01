Капризов установил рекорд для новичков «Миннесоты»

Российский нападающийв дебютном матче НХЛ установил новое достижение.

Капризов, забросивший победную шайбу в овертайме игры с «Лос-Анджелесом», а также отдавший две голевые передачи по ходу встречи, стал первым игроком в истории «Уайлд», кому удалось заработать три очка в первом же своем матче, сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее в истории «Миннесоты» только один дебютант набирал два очка — это был Луи Белпедио, сделавший две передачи в игре с «Сан-Хосе» в апреле 2018 года.

Kirill Kaprizov, who capped his League debut by scoring the overtime winner, is the first player in @mnwild history with three points in his first NHL game. #NHLStats #NHLFaceOff pic.twitter.com/9QzR8wJJUU