Латвия готова провести все матчи ЧМ-2021 в Риге

Рене Фазель
globallookpress.com
Об этом рассказал президент IIHF Рене Фазель.
«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге.
Думаю, что в течение 5-10 дней будет решение по Минску. Нам нужно еще провести несколько встреч. Если мы отменим Минск, то, может быть, другие федерации выйдут на нас с предложением, это тоже возможно», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.
Ранее различные организации призвали IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Белоруссии.