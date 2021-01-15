Латвия готова провести все матчи ЧМ-2021 в Риге

Латвийская хоккейная ассоциация готова провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге.

Об этом рассказал президент IIHF Рене Фазель.

«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге.

Думаю, что в течение 5-10 дней будет решение по Минску. Нам нужно еще провести несколько встреч. Если мы отменим Минск, то, может быть, другие федерации выйдут на нас с предложением, это тоже возможно», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее различные организации призвали IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Белоруссии.