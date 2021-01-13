«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Йокерит»

Нижнекамскийпобедил финский(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время в составе победителей отличились Йонас Энлунд и Брэндон Макмиллан.Решающую шайбу в овертайме забросил Рафаэль Бикмуллин.

За «Йокерит» голы на свой счет записали Брайан О’Нилл и Вели-Мати Савинайнен.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Энлунд — 2 (бол., Брынцев, Осипов), 0:41 — 1:0. Макмиллан — 2 (Юханссон, Бикмуллин), 8:58 — 2:0. О`Нилл — 9 (Хаапала, Скленичка), 12:26 — 2:1. Савинайнен — 13 (бол., Хаапала, Лев), 28:24 — 2:2. Бикмуллин — 6 (Галузин, Волгин), 64:42 — 3:2Вратари: Иванников — ЮкуриБроски: 29 (10+5+11+3) — 35 (10+13+10+2)Штраф: 6 — 6

«Нефтехимик», набрав 28 очков в 45 играх, поднялся в Восточной конференции на 11-е место. «Йокерит» идет пятым на «Западе», имея 51 очко после 42 встреч.

15 января «Йокерит» сыграет в гостях против «Спартака». «Нефтехимик» 17 января примет рижское «Динамо».