«Торпедо» на выезде обыграло «Авангард»

Нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» (5:3) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Джордан Шварц (15-я минута), Крис Терри (33), Энди Миле (45), Антон Шенфельд (52) и Дамир Жафяров (59).

Омичи ответили заброшенными шайбами Оливера Каски (6), Рида Буше (32) и Алексея Береглазова (47).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) Голы: Каски — 12 (бол., Найт, Толчинский), 5:26 — 1:0. Шварц — 7 (мен., Шенфельд), 14:58 — 1:1. Буше — 17 (Ковальчук, Зернов), 31:03 — 2:1. Терри — 4 (Шварц), 32:17 — 2:2. Миле — 15 (бол., Терри, Жафяров), 44:12 — 2:3. Береглазов — 1 (Костин, Чудинов), 46:43 — 3:3. Шенфельд — 11 (мен., Шварц), 51:51 — 3:4. Жафяров — 18 (п.в.), 58:50 — 3:5Вратари: Грубец (58:22 — 58:50, 59:10) — КочетковБроски: 46 (19+16+11) — 30 (6+14+10)Штраф: 8 — 10

Нижегородский клуб набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 62 очками остался на второй строчке.

15 января оба коллектива проведут гостевые встречи — «Торпедо» встретится с московским «Динамо», а омская команда сыграет против лидера Востока — «Ак Барса».