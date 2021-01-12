«Салават» на выезде обыграл «Сибирь»

В матче регулярного турнира КХЛна выезде одолелсо счетом 3:1.

Точными бросками в составе победителей отметились Шакир Мухамадуллин, Джефф Плэтт и Петр Хохряков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Голы: Комаров — 8 (Гуркин, Йокипакка), 47:59 — 1:0. Мухамадуллин — 3 (Башкиров, Хохряков), 54:24 — 1:1. Плэтт — 7, 58:29 — 1:2. Хохряков — 3 (п.в.), 58:58 — 1:3Вратари: Сятери (58:41 — 58:58) — ТарасовШтраф: 4 — 16Броски: 23 (8+7+8) — 31 (7+10+14)

После этой победы «Салават» набрал 56 очков и вышел на второе место в Восточной конференции. «Сибирь» девятая с 42 очками в активе.