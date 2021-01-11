«Спартак» вырвал волевую победу у «Локомотива»

В составе ярославской команды отличились Андре Петерссон (13-я минута), Александр Дарьин (16) и Максим Осипов (33).
За московский клуб шайбы забросили Анатолий Никонцев (22), Илья Талалуев (48), Евгений Кулик (58) и Сергей Широков (59).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)
Голы: Петерссон — 10 (Осипов, Коршков), 12:14 — 0:1. Дарьин — 2 (Ландер), 15:51 — 0:2. Никонцев — 7 (Федоров), 21:23 — 1:2. Осипов — 5 (Петерссон, Ткачев), 32:08 — 1:3. Талалуев — 9 (бол., Цыплаков, Федоров), 47:56 — 2:3. Кулик — 2, 57:31 — 3:3. Широков — 18, 58:34 — 4:3Вратари: Гудачек — Паскуале (58:34)Броски: 38 (16+10+12) — 25 (11+11+3)Штраф: 0 — 8
«Локомотив», имея в активе 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», набрав 50 очков, занимает на «Западе» седьмое место.