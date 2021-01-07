Хартли: Ковальчук демонстрирует желание сражаться и играть

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал домашнюю победу над(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обе команды боролись и старались. Горжусь своими ребятами, они заслуживают похвалы. Мы провели хороший второй период, забросив три шайбы.

Отмечу "Северсталь", против этой команды всегда непросто играть, они заряжены на борьбу.

Мы очень уверенно действуем в большинстве, дважды мы играли в формате "5 на 3". Хоккеисты проделывают огромный объём работы, и я уверен в нашем большинстве и меньшинстве.

У Шарипзянова примерно такая же ситуация, что у Покки. Они плюс Якупов вернутся через несколько недель. У любой команды бывает наплыв травм, это шанс для других ребят сделать шаг вперёд.

Я знаю, чего ждать от Ильи Ковальчука. Я тренировал его, когда он был молод. У нас с Ковальчуком нет секретов друг от друга, он демонстрирует желание сражаться и играть.

Мы даём ему игровой время, чтобы он почувствовал хоккей в КХЛ. Ковальчук проявляет себя лидером в раздевалке», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ. 0