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    Хартли: Ковальчук демонстрирует желание сражаться и играть

    Хоккей Авангард Северсталь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнюю победу над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Боб Хартли
    Боб Хартли

    «Обе команды боролись и старались. Горжусь своими ребятами, они заслуживают похвалы. Мы провели хороший второй период, забросив три шайбы.

    Отмечу "Северсталь", против этой команды всегда непросто играть, они заряжены на борьбу.

    Мы очень уверенно действуем в большинстве, дважды мы играли в формате "5 на 3". Хоккеисты проделывают огромный объём работы, и я уверен в нашем большинстве и меньшинстве.

    У Шарипзянова примерно такая же ситуация, что у Покки. Они плюс Якупов вернутся через несколько недель. У любой команды бывает наплыв травм, это шанс для других ребят сделать шаг вперёд.

    Я знаю, чего ждать от Ильи Ковальчука. Я тренировал его, когда он был молод. У нас с Ковальчуком нет секретов друг от друга, он демонстрирует желание сражаться и играть.

    Мы даём ему игровой время, чтобы он почувствовал хоккей в КХЛ. Ковальчук проявляет себя лидером в раздевалке», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ. 0

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