«Авангард» победил «Салават Юлаев» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛпобедилв овертайме со счетом 6:5 ОТ.

Решающую шайбу в составе гостей забросил Иржи Секач. Оливера Каски оформил дубль. Еще один дубль, только уже в составе хозяев, сделал Маркус Гранлунд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 5:6 ОТ (2:2, 0:1, 3:2, 0:1) Голы: Жарков — 4 (Науменков, Кадейкин), 4:43 — 1:0. Хохлачев — 10 (бол.), 10:52 — 1:1. Ковальчук — 2 (Емелин, Семенов), 15:16 — 1:2. Кугрышев — 8 (бол., Маннинен, Алексеев), 17:37 — 2:2. Семенов — 8, 38:19 — 2:3. Науменков — 6 (Жарков, Кадейкин), 43:25 — 3:3. Каски — 9 (Емелин, Секач), 47:31 — 3:4. Гранлунд — 18 (Науменков, Ларсен), 55:05 — 4:4. Каски — 10 (бол., Толчинский), 56:52 — 4:5. Гранлунд — 19 (Ларсен, Хартикайнен), 58:53 — 5:5. Секач — 10 (бол., Ковальчук, Зернов), 63:32 — 5:6Вратари: Метсола (58:05 — 58:53) — ГрубецШтраф: 8 — 8Броски: 34 (12+10+12+0) — 26 (9+9+6+2)

Этой победой «Авангард» прервал серию из двух поражений, набрав 58 очков. Команда занимает второе место на «Востоке». «Салават» отстает на 4 пункта. 0