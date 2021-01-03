«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: счет матча 1:0 ОТ, обзор гола

Фрагмент матча
ХК «Салават Юлаев»
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Автором победного гола стал защитник Филип Ларсен, отличившийся на 63-й минуте.
Вратарь хозяев Юха Метсола отразил 21 бросок.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Ларсен — 7 (Маннинен, Хартикайнен), 62:39 — 1:0Вратари: Метсола (62:39) — Коварж (62:39)Штраф: 10 — 10Броски: 31 (3+13+12+3) — 21 (7+5+8+1)
«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции (53 очка), а «Автомобилист» — шестое (49 очков). 0