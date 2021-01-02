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    Каменский: Матчи против США и Швеции показали, что Россия — фаворит МЧМ

    Хоккей Сборная России Сборная Германии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский считает, что молодежная сборная России без особых проблем выиграет у Германии в четвертьфинале чемпионата мира.

    Валерий Каменский
    Валерий Каменский

    «К четвертьфинальному матчу с Германией, как и к остальным играм на крупных турнирах, нужна серьезная подготовка. На молодежном чемпионате мира могут быть сюрпризы.

    Нам нужно сразу же брать игру под свой контроль, а если мы расслабимся и подойдем к матчу без должного настроя, то будет тяжело. Но, если наши ребята будут играть в свой хоккей, четко выполнять тренерское задание, они без особых проблем переиграют немцев.

    Что касается Германии, это цепкая и злая команда. Знаю, что многие игроки не доехали до турнира. В ходе группового этапа немецкая сборная выглядела здорово, поэтому никакой недооценки быть не может.

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    • Мы всегда ждем побед от нашей сборной. Матчи с США и Швецией показали: мы умеем играть с большими командами, а наша сборная — фаворит чемпионата. Нам по плечу большие задачи. Будем болеть и верить, что наши хоккеисты окажутся сильнейшими на турнире», — приводит слова Каменского «Чемпионат».

    Матч Россия — Германия состоится 2 января в Эдмонтоне, начало — в 20:00 мск. 0

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