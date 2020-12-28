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    «Торпедо» одержало победу над рижским «Динамо»

    Хоккей КХЛ Торпедо Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло рижское «Динамо» со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей шайбы забросили Иван Чехович, Дамир Жаявров и Марк Марин.

    Стоит отметить, что Жафяров принял участие во всех трех успешных атаках и добавил к своему голу две результативные передачи.

    В составе «Динамо» дубль сделал Рихард Букартс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Чехович — 9 (Жафяров), 0:28 — 1:0. Рих. Букартс — 2 (бол., Дзиеркалс, Скарлетт), 1:17 — 1:1. Жафяров — 16 (Уайдмэн, Миле), 17:38 — 2:1. Рих. Букартс — 3 (Зиле, Шваненбергс), 22:46 — 2:2. Марин — 3 (Жафяров, Миле), 56:55 — 3:2Вратари: Серебряков — Налимов (58:59)Броски: 32 (17+7+8) — 30 (12+10+8)Штраф: 8 — 6

    Нижегородцы идут на седьмом месте в Восточной конференции, а динамовцы замыкают таблицу на «Западе»..Stat1Match «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) 0

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