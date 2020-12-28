«Сибирь» обыграла в гостях «Барыс»

Новосибирскаяодержала выездную победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче уже на четвертой минуте открыли хозяева — отличился Мэтт Фрэттин. Во втором периоде Ефим Гуркин сравнял счет, а на 41-й минуте Дмитрий Саюстов вывел «Сибирь» вперед.

В самой концовке Микаэл Руохомаа поразил пустые ворота «Барыса», сняв все вопросы о победителе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Голы: Фрэттин — 7 (Панюков, Вароун), 3:26 — 1:0. Гуркин — 6 (Руохомаа, Пуустинен), 31:07 — 1:1. Саюстов — 9 (Чесалин), 40:48 — 1:2. Руохомаа — 9 (п.в., Пуустинен), 59:46 — 1:3Вратари: Ортио (58:54 — 59:46) — СятериБроски: 32 (12+8+12) — 26 (9+11+6)Штраф: 4 — 2

После этой победы «Сибирь» осталась на девятом месте на «Востоке» с 40 очками, «Барыс» — восьмой (43 балла). 0