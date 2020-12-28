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    «Сибирь» обыграла в гостях «Барыс»

    Хоккей КХЛ Сибирь Барыс Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» одержала выездную победу над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    Счет в матче уже на четвертой минуте открыли хозяева — отличился Мэтт Фрэттин. Во втором периоде Ефим Гуркин сравнял счет, а на 41-й минуте Дмитрий Саюстов вывел «Сибирь» вперед.

    В самой концовке Микаэл Руохомаа поразил пустые ворота «Барыса», сняв все вопросы о победителе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Фрэттин — 7 (Панюков, Вароун), 3:26 — 1:0. Гуркин — 6 (Руохомаа, Пуустинен), 31:07 — 1:1. Саюстов — 9 (Чесалин), 40:48 — 1:2. Руохомаа — 9 (п.в., Пуустинен), 59:46 — 1:3Вратари: Ортио (58:54 — 59:46) — СятериБроски: 32 (12+8+12) — 26 (9+11+6)Штраф: 4 — 2

    После этой победы «Сибирь» осталась на девятом месте на «Востоке» с 40 очками, «Барыс» — восьмой (43 балла). 0

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