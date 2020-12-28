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    Нападающий «Сибири» завершил карьеру

    Хоккей Сибирь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Сибири» Владимир Первушин объявил о завершении профессиональной хоккейной карьеры, сообщает официальный сайт клуба.

    Владимир Первушин
    Владимир Первушин

    Первушин выступал за новосибирский клуб с сезона 2016/17 и провел 173 матча, в которых набрал 23 очка (15 шайб + 8 передач).

    После завершения карьеры 34-летний форвард будет работать тренером в детской школе «Сибири».

    «Мы говорим Владимиру огромное спасибо за его самоотверженную игру и рады, что он принял решение остаться в любимой профессии и попробовать свои силы в работе с юными хоккеистами детской школы "Сибири".

    Клуб окажет всестороннюю поддержку Владимиру в его становлении на новом поприще! Желаем Владимиру Первушину успехов и покорения новых профессиональных рубежей», — говорится в сообщении. 0

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