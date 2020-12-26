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    Ларионов: Сборная России феноменально отработала в игре с американцами

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная США
    Молодежная сборная России феноменально отработала в матче чемпионата мира против американцев (5:3), заявил главный тренер национальной команды Игорь Ларионов.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «У первой тройки не всегда получается то, что хотели бы видеть. Ребята достойно провели тренировочный лагерь. Видим химию между ними. У нас есть время для маневра, чтобы посмотреть сочетания, которые были на Кубке Карьяла. Завтра с утра со свежей головой будем принимать решения.

    У Аскарова был непростой матч, начало турнира, сложный соперник. В любом случае победа была одержана благодаря его шикарной игре. Вещи, которые были в концовках периодов, мы почистим. У нас нет сомнений, что он играет здорово и будет играть еще лучше.

    Команда приложила максимум усилий. После матча с Канадой было выйти непросто. Ребята отработали феноменально. В отношении второго и третьего периода: в таком матче не может быть даже доли расслабления. Шайба всегда должна быть нашей. План на игру: жесткая борьба, полное доминирование в плане психологии и физики, уверенная игра с шайбой. Любая ошибка приводит к пропущенной шайбе. Мы этот урок извлечем и станем только сильнее», — цитирует Ларионова Sport24. 0

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