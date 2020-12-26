Ларионов: Сборная России феноменально отработала в игре с американцами

Молодежная сборная России феноменально отработала в матче чемпионата мира против американцев (5:3), заявил главный тренер национальной команды

«У первой тройки не всегда получается то, что хотели бы видеть. Ребята достойно провели тренировочный лагерь. Видим химию между ними. У нас есть время для маневра, чтобы посмотреть сочетания, которые были на Кубке Карьяла. Завтра с утра со свежей головой будем принимать решения.

У Аскарова был непростой матч, начало турнира, сложный соперник. В любом случае победа была одержана благодаря его шикарной игре. Вещи, которые были в концовках периодов, мы почистим. У нас нет сомнений, что он играет здорово и будет играть еще лучше.

Команда приложила максимум усилий. После матча с Канадой было выйти непросто. Ребята отработали феноменально. В отношении второго и третьего периода: в таком матче не может быть даже доли расслабления. Шайба всегда должна быть нашей. План на игру: жесткая борьба, полное доминирование в плане психологии и физики, уверенная игра с шайбой. Любая ошибка приводит к пропущенной шайбе. Мы этот урок извлечем и станем только сильнее», — цитирует Ларионова Sport24. 0