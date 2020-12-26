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    «Барыс» одержал пятую победу подряд в КХЛ

    Хоккей КХЛ Барыс Амур Прогнозы на КХЛ
    «Барыс» выиграл у «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс» — «Амур»
    «Барыс» — «Амур»

    Клуб из Казахстана победил со счетом 5:2.

    Дубль у победителей оформил Якоб Лилья.

    Для «Барыса» это пятая победа подряд. Набрав 43 очка, команда занимает восьмое место на Востоке. «Амур» (31 очко) идет десятым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
    Голы: Лилья — 14 (Дитц, Валк), 5:31 — 1:0. Йордан — 5 (бол., Г. Зогорна, Терещенко), 24:01 — 1:1. Фрэттин — 7 (Старченко, С-т Данияр), 38:59 — 2:1. Валк — 6 (мен., Дитц, Фрэттин), 40:24 — 3:1. Асетов — 1 (Хетерингтон, Старченко), 52:22 — 4:1. Лилья — 15 (Валк, Виделль), 57:04 — 5:1. Машин — 2 (бол., Бутузов, Пьянов), 58:29 — 5:2Вратари: Ортио — АликинШтраф: 12 — 8Броски: 27 (9+11+7) — 33 (7+15+11)
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