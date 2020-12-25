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    Азеведо покинул «Ак Барс»

    Хоккей Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Ак Барс» объявил об уходе нападающего Джастина Азеведо.

    Джастин Азеведо
    Джастин Азеведо

    Азеведо договорился с казанским клубом о досрочном расторжении контракта, сообщается на официальном сайте «Ак Барса».

    «Ни игрок, ни клуб не хотели такого развития событий, однако в сложившейся ситуации мы не смогли найти другого выхода. Мы расстались в хороших отношениях и благодарим Джастина за его вклад в игру команды за все эти годы, желаем преодолеть трудности и вернуться в хоккей», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

    Канадский хоккеист провел в «Ак Барсе» шесть с половиной сезонов. За это время он сыграл 420 матчей, в которых набрал 314 (112+202) очков. Азеведо — четвертый бомбардир и третий снайпер в новейшей истории клуба.

    В сезоне 2017/18 Джастин вместе с «Ак Барсом» выиграл Кубок Гагарина, а такде стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

    Джастин Азеведо провел в «Ак Барсе» шесть с половиной сезонов
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