Азеведо покинул «Ак Барс»

объявил об уходе нападающего

Азеведо договорился с казанским клубом о досрочном расторжении контракта, сообщается на официальном сайте «Ак Барса».

«Ни игрок, ни клуб не хотели такого развития событий, однако в сложившейся ситуации мы не смогли найти другого выхода. Мы расстались в хороших отношениях и благодарим Джастина за его вклад в игру команды за все эти годы, желаем преодолеть трудности и вернуться в хоккей», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Канадский хоккеист провел в «Ак Барсе» шесть с половиной сезонов. За это время он сыграл 420 матчей, в которых набрал 314 (112+202) очков. Азеведо — четвертый бомбардир и третий снайпер в новейшей истории клуба.

В сезоне 2017/18 Джастин вместе с «Ак Барсом» выиграл Кубок Гагарина, а такде стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.