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    Медведев: КХЛ надо увеличить потолок зарплат на 10%

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    Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о целесообразности увеличить потолок зарплат в КХЛ на 10 процентов.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Есть потолок зарплат, который СКА и соблюдает. Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10% увеличить и потолок зарплат, раз хоккеисты до конца мая должны будут быть в расположении команды», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

    Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения сезона, который должен завершиться не позднее 31 мая.

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