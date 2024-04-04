Медведев: КХЛ надо увеличить потолок зарплат на 10%

Александр Медведев Фото: globallookpress.com
«Есть потолок зарплат, который СКА и соблюдает. Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10% увеличить и потолок зарплат, раз хоккеисты до конца мая должны будут быть в расположении команды», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения сезона, который должен завершиться не позднее 31 мая.
Напомним, СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.