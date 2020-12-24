Благодаря дублю Кемппайнена СКА обыграл «Северсталь»

обыграл в родных стенах череповецкуюв очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Фрагмент матча twitter.com/hcSKA 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

В составе победителей дубль сделал Йоонас Кемппайнен. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в третьем периоде был удален до конца матча.

Вратарь питерцев Магнус Хелльберг второй раз в сезоне отыграл на «ноль».

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Кемппайнен — 9 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 43:14 — 1:0. Кемппайнен — 10 (Галимов, Ожиганов), 48:28 — 2:0Вратари: Хелльберг — ПодъяпольскийШтраф: 6-34Броски: 30 (7+8+15) — 28 (11+11+6)

СКА после 39-ти матчей занимает второе место в Западной конференции с 55 очками в активе. «Северсталь» идет на шестой позиции с 42 очкам. 0