Благодаря дублю Кемппайнена СКА обыграл «Северсталь»

Фрагмент матча
twitter.com/hcSKA
В составе победителей дубль сделал Йоонас Кемппайнен. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в третьем периоде был удален до конца матча.
Вратарь питерцев Магнус Хелльберг второй раз в сезоне отыграл на «ноль».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Кемппайнен — 9 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 43:14 — 1:0. Кемппайнен — 10 (Галимов, Ожиганов), 48:28 — 2:0Вратари: Хелльберг — ПодъяпольскийШтраф: 6-34Броски: 30 (7+8+15) — 28 (11+11+6)
СКА после 39-ти матчей занимает второе место в Западной конференции с 55 очками в активе. «Северсталь» идет на шестой позиции с 42 очкам. 0