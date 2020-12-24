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    Благодаря дублю Кемппайнена СКА обыграл «Северсталь»

    Хоккей КХЛ СКА Северсталь Прогнозы на КХЛ
    СКА обыграл в родных стенах череповецкую «Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль сделал Йоонас Кемппайнен. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в третьем периоде был удален до конца матча.

    Вратарь питерцев Магнус Хелльберг второй раз в сезоне отыграл на «ноль».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Кемппайнен — 9 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 43:14 — 1:0. Кемппайнен — 10 (Галимов, Ожиганов), 48:28 — 2:0Вратари: Хелльберг — ПодъяпольскийШтраф: 6-34Броски: 30 (7+8+15) — 28 (11+11+6)

    СКА после 39-ти матчей занимает второе место в Западной конференции с 55 очками в активе. «Северсталь» идет на шестой позиции с 42 очкам. 0

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