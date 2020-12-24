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    Фетисов: В этом году МЧМ будет непредсказуемым

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от предстоящего молодежного чемпионата мира.

    Вячеслав Фетисов
    Вячеслав Фетисов

    «Согласен с мнением ряда специалистов, которые называют МЧМ лучшим турниром среди всех национальных сборных, ведь это единственный турнир, который показывает его разносторонность, тенденции развития. Все-таки в НХЛ забирают молодых ребят. Там уже есть определенный стиль, и все под него подстраиваются.

    На мой взгляд, мировой хоккей теряет от отсутствия Кубков Канады, которые в свое время проводились с участием стран, которые развивали свои системы и были узнаваемы. Сейчас все похожи друг на друга. Юниорский хоккей — это надежды, хорошая площадка для специалистов и самих ребят, чтобы проявить себя.

    Надеюсь, когда-нибудь мы вернемся к формату "лучшие против лучших" на международных турнирах и на взрослом уровне. Мне кажется, тот рост этого вида спорта, который мы сегодня видим, связан с периодом конца 1980-х. Когда лучшие европейцы приехали в НХЛ и подняли уровень соревнований, расширили возможности лиги.

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    • К сожалению, в этом году МЧМ будет не совсем обычным, более непредсказуемым. Все-таки во многих странах не проводились чемпионаты, молодые парни остались без игровой практики. Мы видели, что даже североамериканские команды два раза уходили на карантин. В условиях минимальной подготовки на первый план выйдут эмоции. У нас в этом случае есть преимущество, ведь команда смогла провести даже один официальный мини-турнир. Она достаточно обученная», — сказал Фетисов «Известиям». 0

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