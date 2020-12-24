Фетисов: В этом году МЧМ будет непредсказуемым

Двукратный олимпийский чемпионподелился ожиданиями от предстоящего молодежного чемпионата мира.

«Согласен с мнением ряда специалистов, которые называют МЧМ лучшим турниром среди всех национальных сборных, ведь это единственный турнир, который показывает его разносторонность, тенденции развития. Все-таки в НХЛ забирают молодых ребят. Там уже есть определенный стиль, и все под него подстраиваются.

На мой взгляд, мировой хоккей теряет от отсутствия Кубков Канады, которые в свое время проводились с участием стран, которые развивали свои системы и были узнаваемы. Сейчас все похожи друг на друга. Юниорский хоккей — это надежды, хорошая площадка для специалистов и самих ребят, чтобы проявить себя.

Надеюсь, когда-нибудь мы вернемся к формату "лучшие против лучших" на международных турнирах и на взрослом уровне. Мне кажется, тот рост этого вида спорта, который мы сегодня видим, связан с периодом конца 1980-х. Когда лучшие европейцы приехали в НХЛ и подняли уровень соревнований, расширили возможности лиги.

К сожалению, в этом году МЧМ будет не совсем обычным, более непредсказуемым. Все-таки во многих странах не проводились чемпионаты, молодые парни остались без игровой практики. Мы видели, что даже североамериканские команды два раза уходили на карантин. В условиях минимальной подготовки на первый план выйдут эмоции. У нас в этом случае есть преимущество, ведь команда смогла провести даже один официальный мини-турнир. Она достаточно обученная», — сказал Фетисов «Известиям». 0