Фазель: Оставшиеся этапы Евротура также пройдут с ограничениями

Рене Фазель
globallookpress.com
Первые два этапа Евротура, Кубок Карьяла в Хельсинки и Кубок Первого канала в Москве, проходили также с применением серьезных профилактических мер из-за коронавируса.
«Нынешний сезон особенный из-за ковида и очень странный, но здорово, что КХЛ играет, проходит Евротур, Кубок Первого канала состоялся, несмотря ни на что.
Да, не хватает зрителей на трибунах, но скоро все вернется в привычное русло. И сейчас хуже было бы вообще ничего не делать, не проводить соревнований.
Посмотрим, что будет в феврале, когда будет этап в Швеции. Но пока кажется, что весь этот сезон будет проходить вот так — с серьезными ограничениями», — сказал Фазель ТАСС.
В феврале и мае пройдут этапы Евротура в Швеции и Чехии. 0