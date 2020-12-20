Фазель: Оставшиеся этапы Евротура также пройдут с ограничениями

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что оставшиеся в нынешнем сезоне этапы Евротура пройдут с серьезными ограничениями из-за коронавируса.

Первые два этапа Евротура, Кубок Карьяла в Хельсинки и Кубок Первого канала в Москве, проходили также с применением серьезных профилактических мер из-за коронавируса.

«Нынешний сезон особенный из-за ковида и очень странный, но здорово, что КХЛ играет, проходит Евротур, Кубок Первого канала состоялся, несмотря ни на что.

Да, не хватает зрителей на трибунах, но скоро все вернется в привычное русло. И сейчас хуже было бы вообще ничего не делать, не проводить соревнований.

Посмотрим, что будет в феврале, когда будет этап в Швеции. Но пока кажется, что весь этот сезон будет проходить вот так — с серьезными ограничениями», — сказал Фазель ТАСС.

В феврале и мае пройдут этапы Евротура в Швеции и Чехии. 0