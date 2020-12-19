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    Швеция обыграла Финляндию на Кубке Первого канала

    Хоккей Евротур Сборная Швеции Сборная Финляндии Кубок Первого канала
    Сборная Швеции нанесла поражение Финляндии в матче второго тура российского этапа Евротура со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

    Швеция обыграла Финляндию на Кубке Первого канала
    Швеция обыграла Финляндию на Кубке Первого канала

    В составе победителей шайбы забросили Оскар Линдберг (30-я и 38-я минуты), Йеспер Фрёден (48) и Марио Кемпе (60), у проигравших отличился Теему Турунен (57).

    После этой встречи шведы набрали четыре очка и вышли на первое место Евротура. Финны с тремя очками располагаются на второй строчке.

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Финляндия — Швеция — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Линдбек — 1 (бол., Кемпе, Петтерссон), 29:31 — 0:1. Фантенберг — 1 (Хольм, Оберг), 37:27 — 0:2. Фреден — 1 (Бенгтссон, Вингерли), 47:34 — 0:3. Турунен — 1 (бол., Песонен, Каски), 56:27 — 1:3. Кемпе — 1 (п.в.), 59:27 — 1:4Вратари: Ювонен (55:35 — 56:28, 57:53 — 59:28) — ЛиндбекБроски: 21 (12+4+5) — 21 (6+8+7)

    Напомним, на старте турнира Финляндия победила Чехию, а Швеция уступила России. 0

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