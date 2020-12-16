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    Обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольский объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Войтек Вольский
    Войтек Вольский

    «Я всегда знал, что этот день придет. Сегодня хочу объявить, что официально ухожу из профессионального хоккея.

    Хоккей дал мне и моей семье так много за эти годы, и я очень благодарен за это. У меня была возможность поиграть с таким количеством великих игроков и за несколько невероятных команд», — написал канадец на своей странице в Instagram.

    Вольский был выбран «Колорадо» под 21-м номером на драфте НХЛ 2004 года. В НХЛ форвард выступал за «Колорадо», «Финикс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду» и «Вашингтон». В КХЛ Вольский защищал цвета нижегородского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга», пекинского «Куньлунь Ред Стар». 0

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