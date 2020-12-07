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    Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала

    Хоккей Сборная России Кубок Первого канала Евротур
    Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила состав национальной команды на Кубок Первого канала.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    Наибольшее представительство в нем получил СКА — 10 хоккеистов, включая двух вратарей.

    Вратари: Александр Самонов, Михаил Бердин (оба — СКА), Иван Федотов («Трактор»).

    Защитники: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все — СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба — «Металлург» Мг).

    Нападающие: Владимир Э. Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба — «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

    Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. 0

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