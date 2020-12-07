КХЛ назвала лучших игроков недели

КХЛ определила назвала лучших игроков 13-й игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Александр Еременко («Динамо» Мск), одержавший победы в двух гостевых матчах недели (в том числе в одном на ноль).

Лучшим защитником стал Игорь Ожиганов (СКА), в трех матчах недели набравший 3 (1+2) очка. Защитник клуба из Санкт-Петербурга завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+4), нанёс 9 бросков по воротам.

Лучшим нападающим вторую неделю подряд признан Дамир Жафяров («Торпедо»), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и набравший в них 6 (2+4) очков (лучший результат). Нападающий нижегородцев набирал очки во всех матчах, отметился ассистентским хет-триком во встрече против «Куньлунь Ред Стар».

Лучшим новичком стал нападающий Иван Чехович («Торпедо»), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и набравший в них 4 (1+3) очка. Нападающий нижегородского клуба завершил все игры недели с положительным показателем полезности при общем показателе (+5), его гол во встрече против «Витязя» стал победным, сообщается на официальном сайте лиги. 0