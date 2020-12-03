«Амур» — «Спартак»: счет матча 6:2, обзор голов

Московскийпотерпел поражение от хабаровскогов выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 6:2 (1:1, 2:0, 3:1).

У победителей шайбы забросили Александр Полунин (14 минута), Михал Йордан (29), Вячеслав Ушенин (39), Дмитрий Архипов (45), Гинек Зогорна (58) и Владимир Бутузов (59).

В составе «красно-белых» дубль оформил Анатолий Никонцев (15 и 52).

Для московского клуба это третье поражение подряд в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) Голы: Полунин — 6 (Голубев), 13:48 — 1:0. Никонцев — 5 (бол., Рылов, Зубов), 14:50 — 1:1. Йордан — 4 (Пьянов), 28:02 — 2:1. Вяч. Ушенин — 1 (бол., Турбин), 38:01 — 3:1. Архипов — 2, 44:56 — 4:1. Никонцев — 6 (Кулик, Широков), 51:18 — 4:2. Г. Зогорна — 5 (Т. Зогорна, Файзуллин), 57:13 — 5:2. Бутузов — 9 (мен., п.в., Пьянов), 58:26 — 6:2Вратари: Лангхамер — Трушков (57:41 — 58:26)Штраф: 10 — 10Броски: 47 (15+18+14) — 37 (10+15+12)

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции (34 очка), «Амур» — десятый на Востоке (28 очков). 0