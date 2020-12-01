Тренерский штаб сборнойпо хоккею огласил расширенный состав команды для подготовки к молодежному чемпионату мира 2021 года.

Опубликован расширенный состав сборной США на молодежный ЧМ globallookpress.com 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

Как сообщается на сайте Федерации хоккея США, в заявку американцев вошли 29 игроков:

Вратари: Дрю Коммессо, Спенсер Найт, Дастин Вольф;

Защитники: Брок Фэйбер, Дрю Хэллесон, Райан Джонсон, Джексон Лякомб, Кэм Макдональд, Джейк Сэндерсон, Генри Трун, Алекс Влашич, Кэм Йорк;

Нападающие: Джон Бичер, Мэттью Бениэрс, Бретт Берард, Мэтью Болди, Томас Бордело, Бобби Бринк, Брэндан Бриссон, Коул Кофилд, Сэм Коланджело, Джон Фариначчи, Артур Калиев, Роберт Мастросимоне, Патрик Мойнихан, Ник Робертсон, Лэндон Слаггерт, Алекс Тюркотт, Трэвис Зеграс.

Напомним, что молодежная сборная США в группе B сыграет со Швецией, Россией, Чехией и Австрией. 0