«Салават Юлаев» обменяет Сошникова в ЦСКА

«Салават Юлаев» согласовал с ЦСКА обмен нападающего информирует «Уфа-Хоккей».

В обратном направлении последует защитник «красно-синих» Михаил Науменков.

Ранее стало известно, что Сошников изъявил желание покинуть «Салават», так как недоволен своей ролью на площадке.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и сделав 13 результативных передач при показателе полезности «-10».

В минувшем регулярном чемпионате Сошников провел 58 матчей, в которых набрал 48 (27+21) очков, став лучшим снайпером в составе уфимской команды. 0