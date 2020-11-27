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    «Салават Юлаев» обменяет Сошникова в ЦСКА

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    «Салават Юлаев» согласовал с ЦСКА обмен нападающего Никиты Сошникова, информирует «Уфа-Хоккей».

    Никита Сошников
    Никита Сошников

    В обратном направлении последует защитник «красно-синих» Михаил Науменков.

    Ранее стало известно, что Сошников изъявил желание покинуть «Салават», так как недоволен своей ролью на площадке.

    В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и сделав 13 результативных передач при показателе полезности «-10».

    В минувшем регулярном чемпионате Сошников провел 58 матчей, в которых набрал 48 (27+21) очков, став лучшим снайпером в составе уфимской команды. 0

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