Хет-трик Яшкина помог московскому «Динамо» обыграть одноклубников из Риги

В составе победителей отличились Вадим Шипачев (8-я минута), Дмитрий Яшкин (11, 32, 45), Андрей Миронов (45) и Егор Брызгалов (47).
Единственную шайбу рижан забросил Зак Митчелл (29).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Голы: Шипачев — 10 (Кагарлицкий, Яшкин), 7:11 — 1:0. Яшкин — 15 (Шипачев, Сергеев), 10:49 — 2:0. Митчелл — 6 (Уайт, Лайпон), 28:43 — 2:1. Яшкин — 16 (бол., Хиетанен, Чайковски), 31:11 — 3:1. Яшкин — 17 (бол., Сергеев, Шипачев), 44:17 — 4:1. Миронов — 3 (бол., Тарасов, Сергеев), 44:42 — 5:1. Брызгалов — 2 (Волков, Пулккинен), 46:02 — 6:1Вратари: Бочаров — Галимов (Макинтайр, 46:02)Броски: 35 (10+14+11) — 21 (5+6+10)Штраф: 6 — 16
После этой игры москвичи набрали 32 очка и расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, рижане с десятью очками занимают на «Западе» 11-е место. 0