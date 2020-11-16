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    Никитин: Ротация? Не выбрасывать же на помойку тех, кто заслужил место в основе

    Хоккей ЦСКА Локомотив КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:1)

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Сегодня против нас играл очень хороший соперник. У "Локомотива" хорошее движение, довольны победой. Вовремя забили, поблагодарили ребят за игру.

    Если после каждого матча ставить только тех, кто забивал в прошлой игре, то сложно будет набирать состав. Не выбрасывать же на помойку тех, кто заслужил место в основе.

    Попов с начала сезона выходит в сочетании с молодыми хоккеистами. Разбирали соперника, были готовы, но чтобы дошло до конца, надо почувствовать это на себе.

    Артем Блажиевский после матча поехал на снимок, надеюсь, с ним все будет хорошо», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ. 0

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