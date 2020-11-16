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    «Динамо» в Москве разгромило «Нефтехимик»

    Хоккей КХЛ Динамо Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Динамо» в Москве разгромило нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

    «Динамо»
    «Динамо»

    Шайбы забросили Вадим Шипачев, Вячеслав Кулемин и Владислав Ефремов. Две результативные передачи сделал Егор Зайцев. Голкипер хозяев Иван Бочаров оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 26 бросков.

    Это поражение стало третьим подряд для нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с ЦСКА, а «Динамо» в Москве — с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 19 ноября.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: 1:0 Шипачёв (Хиетанен) — 30:36' (5x4)   2:0 Кулёмин (Волков, Зайцев) — 37:39' (5x4)   3:0 Ефремов (Зайцев, Игумнов) — 42:00' (5x5)
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