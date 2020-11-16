«Динамо» в Москве разгромило «Нефтехимик»

в Москве разгромило нижнекамскийв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили Вадим Шипачев, Вячеслав Кулемин и Владислав Ефремов. Две результативные передачи сделал Егор Зайцев. Голкипер хозяев Иван Бочаров оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 26 бросков.

Это поражение стало третьим подряд для нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с ЦСКА, а «Динамо» в Москве — с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 19 ноября.