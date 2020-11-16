Дубль Бурмистрова помог «Ак Барсу» обыграть «Автомобилист»

Казанскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл екатеринбургскийсо счетом 3:0.

В составе победителей отличились Михаил Глухов и Александр Бурмистров, который оформил дубль.

Шведский вратарь казанцев Адам Рейдеборн впервые отыграл «на ноль» в нынешнем сезоне, отразив 25 бросков по своим воротам.

КХЛ Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Голы: Глухов — 3 (Лукоянов, Хенкель), 7:42 — 1:0. Бурмистров — 5 (бол., Журавлев, Галиев), 10:28 — 2:0. Бурмистров — 6 (Фисенко, Воронков), 56:17 — 3:0Вратари: Рейдеборн — КоваржБроски: 30 (15+8+7) — 25 (9+4+12)Штраф: 8 — 8

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 40 очков в 27 матчах. «Автомобилист» занимает на Востоке третью строчку — 37 очков после 25 встреч.

Обе команды свои следующие матчи проведут дома против «Торпедо». «Ак Барс» примет нижегородцев 19 ноября, а «Автомобилист» — 21-го. 0