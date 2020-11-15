Минское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимал минское

Гости одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Дубль на свой счет в составе победителей записал Брэндон Козун. Еще по шайбе забросили Егор Шарангович и Кирилл Воронин. Единственный гол «Барыса» на счету Якоба Лильи.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Козун — 10 (Менелл, Протас), 10:15 — 0:1. Козун — 11 (Воронин), 12:23 — 0:2. Шарангович — 12 (бол., Козун, Принс), 32:08 — 0:3. Лилья — 7 (бол., Валк, Виделль), 47:40 — 1:3. Воронин — 3 (Протас), 57:10 — 1:4Вратари: Ортио — ФурхШтраф: 4 — 33Броски: 31 (10+8+13) — 27 (10+13+4)

«Динамо» одержало третью победу подряд, набрало 30 очков и поднялось на четвертое место на Западе. «Барыс» (24 очка) идет седьмым на Востоке. 0