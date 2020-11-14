Косов принес «Трактору» победу над «Куньлунем», «Ак Барс» выиграл у «Нефтехимика»

В матче игрового дня КХЛна выезде одолелсо счетом 5:3.

Гостям помогли выиграть дубль Ярослава Косова, а также Сергей Телегин, Александр Авцин и Алексей Бывальцев. У хозяев ответили Люка Локхарта, Дэнни Кристо и Алексея Торопченко.

КХЛ Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) Голы: Телегин — 3 (Седлак, Оберг), 12:44 — 0:1. Авцин — 3 (мен., Основин), 22:55 — 0:2. Косов — 4 (мен., Карпухин), 36:58 — 0:3. Локхарт — 5 (Мерфи, Вонг), 38:02 — 1:3. Кристо — 4 (Шинкарук, Мерфи), 41:34 — 2:3. Косов — 5 (Карлин), 44:27 — 2:4. Торопченко — 4 (Лофквист, Уэллман), 59:42 — 3:4. Бывальцев — 7 (п.в.), 59:57 — 3:5Вратари: Шикин (59:06 — 59:57) — ВиллШтраф: 10 — 8Броски: 31 (8+11+12) — 39 (18+15+6)

После этого «Трактор» занимает третье место в «Восточной конференции», а «Куньлунь» замыкает турнирную таблицу «Востока».

«Ак Барс» на своем льду выиграл у «Нефтехимика» в волевом поединке со счетом 3:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: Гудачек — 7 (Шиксатдаров, Брынцев), 0:27 — 0:1. Петров — 5 (Хенкель, Лучевников), 8:31 — 1:1. Да Коста — 10 (бол., Тихонов, Доус), 25:15 — 2:1. Осипов — 3 (Буцаев), 37:05 — 2:2. Тихонов — 5 (Лямкин, Да Коста), 55:05 — 3:2Вратари: Рейдеборн — Барулин (57:56)Штраф: 24 — 37Броски: 38 (15+11+12) — 30 (9+11+10)

Кирилл Петров и Стефан Да Коста забивали у хозяев до третьего периода. Либор Гудачек и Александр Осипов отличились у гостей. Положительный результат казанцам принес точный бросок Виктора Тихонова на 56 минуте встречи. 0